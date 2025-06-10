В Прилуцком районе после российской дроновой атаки обнаружили взрывоопасные предметы

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Прилуцком районе Черниговской области после ночной дроновой атаки обнаружили взрывоопасные предметы, вероятно, разбросанные с беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители призывали граждан при обнаружении подозрительного предмета не подходить к нему, не трогать его и звонить по телефону 101, 102 или 112.

В Нацполиции отметили, что взрывоопасные предметы могут использоваться россиянами для поражения любого региона. Риск чрезвычайно высок из-за того, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно.

Взрывоопасный предмет похож на трубу с квадратными насечками на корпусе. Диаметр около пяти сантиметров, длина 35-40 сантиметров.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус уточнил, что при срабатывании эти боеприпасы разлетаются на мелкие обломки.

Фото: Нацполиция