В общежитии в Краматорске произошел взрыв: погиб ребенок, есть пострадавшие

Нацполиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

13 июня в общежитии в городе Краматорск произошел взрыв – погиб ребенок, есть пострадавшие. Об этом сообщили в национальной полиции Донецкой области.

"Трагедия произошла вчера вечером в местном общежитии. Один парень, 15 лет, умер в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и еще одного 15-летнего парня борются врачи. Что именно стало причиной взрыва – устанавливает следствие", – говорится в публикации.

По данным правоохранителей, около 16:00 двое несовершеннолетних братьев были в комнате своего товарища – и в этот момент произошел взрыв.

Предварительно, сдетонировал взрывоопасный предмет.

Детей срочно госпитализировали с многочисленными осколочными ранениями и переломами, однако сердце одного из них не выдержало, рассказали в полиции.

Два других пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Также в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва был под окнами комнаты: у него диагностированы ссадины и ушибы, угрозы жизни нет.

Правоохранители открыли уголовное производство, расследование продолжается.