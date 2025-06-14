В общежитии в Краматорске произошел взрыв: погиб ребенок, есть пострадавшие
13 июня в общежитии в городе Краматорск произошел взрыв – погиб ребенок, есть пострадавшие. Об этом сообщили в национальной полиции Донецкой области.
"Трагедия произошла вчера вечером в местном общежитии. Один парень, 15 лет, умер в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и еще одного 15-летнего парня борются врачи. Что именно стало причиной взрыва – устанавливает следствие", – говорится в публикации.
По данным правоохранителей, около 16:00 двое несовершеннолетних братьев были в комнате своего товарища – и в этот момент произошел взрыв.
Предварительно, сдетонировал взрывоопасный предмет.
Детей срочно госпитализировали с многочисленными осколочными ранениями и переломами, однако сердце одного из них не выдержало, рассказали в полиции.
Два других пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Также в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва был под окнами комнаты: у него диагностированы ссадины и ушибы, угрозы жизни нет.
Правоохранители открыли уголовное производство, расследование продолжается.
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