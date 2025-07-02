Возле Житомира произошел мощный взрыв. Известно о многих раненых – фото и видео

Предварительно, 2 июля произошел взрыв на автозаправочной станции недалеко от Житомира

Взрыв вблизи Житомира (Фото: Cуспільне)

2 июля около 18:00 недалеко от села Березина Глибочицкой громады прогремел взрыв. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

"На месте происшествия работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского районного управления, патрульные полицейские и медики", – говорится в сообщении.

Позже в городском совете Житомира подтвердили , что взрыв произошел на автозаправочной станции.

"Сообщество! На трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправочной станции", – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины инцидента. На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы.

В комментарии Суспільному сельский голова Глибочича Сергий Сокальский сообщил , что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.

"Повреждены частные жилые дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электропередач. Есть информация о пострадавших. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе", – сказал Сергей Сокальский.

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