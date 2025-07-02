Возле Житомира произошел мощный взрыв. Известно о многих раненых – фото и видео
2 июля около 18:00 недалеко от села Березина Глибочицкой громады прогремел взрыв. Об этом сообщила полиция Житомирской области.
"На месте происшествия работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского районного управления, патрульные полицейские и медики", – говорится в сообщении.
Позже в городском совете Житомира подтвердили , что взрыв произошел на автозаправочной станции.
"Сообщество! На трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправочной станции", – говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются причины инцидента. На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы.
В комментарии Суспільному сельский голова Глибочича Сергий Сокальский сообщил , что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.
"Повреждены частные жилые дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электропередач. Есть информация о пострадавших. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе", – сказал Сергей Сокальский.
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