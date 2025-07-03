У Житомирській області вже понад 80 постраждалих після вибухів на підприємстві

Рятувальник (Ілюстративне фото: ДСНС)

Кількість постраждалих у результаті вибуху на підприємстві у Житомирській області збільшилася до 80 людей. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, кількість загиблих залишилася без змін – дві людини. Тіло другої людини вночі деблокували рятувальники.

Водночас кількість постраждалих зросла до 82. 38 людей, зокрема четверо дітей, перебувають у медичних закладах. Всі постраждалі з травмами середньої важкості. Серед травмованих – громадянин Японії.

Бунечко зазначив, що відомо про пошкодження близько 100 домоволодінь – четверта частина зруйнована вщент. За його словами, людям компенсують вартість житла, яке було втрачене. Наразі працюють комісії для встановлення вартості зруйнованих домоволодінь.

Інформації щодо причин вибухів наразі немає.