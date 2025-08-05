У Житомирі стався вибух: є загиблий та поранений

Вибух в обласному центрі пролунав близько 20:00 поблизу вулиці Сурина Гора

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері у вівторок, 5 серпня, у Житомирі стався вибух – відомо про одного загиблого. Про це повідомила Національна поліція.

Вибух пролунав близько 20:00 поблизу вулиці Сурина Гора. У результаті вибуху один чоловік загинув, інший отримав поранення та ушпиталений.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, а також співробітники Служби безпеки України та прокуратури.

У поліції додали, що наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації.

Увечері 2 липня сталися вибухи на виробничому складі одного з промислових підприємств поблизу Житомира.

3 липня повідомлялося, що кількість постраждалих у результаті вибухів на підприємстві у Житомирській області збільшилася до 80 людей. Також дві людини загинули.

7 липня поліція повідомила, що вибухи у Житомирській області 2 липня сталися через незаконне виготовлення вибухівки.