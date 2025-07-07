Поліція: Вибухи під Житомиром 2 липня сталися через незаконне виробництво вибухівки

Слідчі дії (Фото: ОГП)

Вибухи у Житомирській області 2 липня, внаслідок яких є загиблі й десятки поранених, сталися через незаконне виготовлення вибухівки. Про це повідомила Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

Увечері 2 липня в селі Березина Житомирського району, поблизу автошляху Київ-Чоп, сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще понад 80 – дістали поранення, пошкоджено будівлі та транспортні засоби. Загальна сума збитків перевищила 46 млн грн.

Правоохоронці встановили, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумської області разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення вибухівки, маючи на меті отримання прибутку.

Для цього підприємець організував придбання й облаштування під таке виробництво приміщень колишнього корівника, вагової та складу у Березині. Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій і їх експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин.

Їх спільник, 50-річний житель Сумської області, який має освіту хіміка, розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини. Він же контролював виробничий процес і керував працівниками: 37-річним жителем Сумської області та 41-річним мешканцем Київської області. Обидва робітники постійно проживали на території підприємства й виготовляли вибухівку, приймали доставлені хімічні компоненти, виконували інші роботи.

Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до будинків.

Через порушення правил і норм у процесі виготовлення й зберігання вибухових речовин 2 липня близько 18:00 відбулося загоряння, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті.

Унаслідок цього загинули двоє місцевих жителів віком 16 і 26 років. Ще 83 людини отримати травми різного ступеня тяжкості.

7 липня слідчі повідомили всім п’ятьом чоловікам про підозри у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб. Їх звинувачують у:

→ незаконному виготовленні вибухових речовин і вибухових пристроїв;

→ незаконному зберіганні вибухових речовин і вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу;

→ порушенні правил зберігання вибухових речовин, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки.

Триває подальше розслідування, зокрема встановлення інших, причетних до незаконного виробництва осіб. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Водночас ОГП пише, що підозри отримали три особи: два керівники підприємств і працівник одного з них. Житомирською обласною прокуратурою до суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція