На Житомирщині чоловік погрожував гранатою поліціянтам – оголошували спецоперацію

Затриманий (Фото: zt.npu.gov.ua)

У Житомирській області п'яний озброєний чоловік погрожував поліціянтам гранатою з висмикнутою чекою. Про це повідомляє поліція Житомирської області.

За даними поліції, 1 серпня у Романівській громаді працювали патрульні за повідомленням місцевої жительки про пошкодження майна.

До їх службового автомобіля підійшов чоловік та, погрожуючи, показав поліціянтам гранату з витягнутою чекою. Чоловік перебував у нетверезому та агресивному стані, не реагував на слова поліціянтів.

Після цього керівник Головного управління Нацполіції в Житомирській області прийняв рішення про негайне проведення спеціальної поліційної операції.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група відділу поліції, спецпризначенці роти поліції особливого призначення, бійці підрозділу КОРД, вибухотехніки ГУНП.

Під час проведення спецоперації поліціянти знешкодили гранату та затримали 39-річного місцевого жителя. У чоловіка виявили ще одну гранату. Її вилучили та відправили на експертне дослідження.

Зазначається, що ніхто з громадян та правоохоронців не постраждав.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від девʼяти до 15 років або довічне ув’язнення.