На Житомирщині чоловік погрожував гранатою поліціянтам – оголошували спецоперацію
У Житомирській області п'яний озброєний чоловік погрожував поліціянтам гранатою з висмикнутою чекою. Про це повідомляє поліція Житомирської області.
За даними поліції, 1 серпня у Романівській громаді працювали патрульні за повідомленням місцевої жительки про пошкодження майна.
До їх службового автомобіля підійшов чоловік та, погрожуючи, показав поліціянтам гранату з витягнутою чекою. Чоловік перебував у нетверезому та агресивному стані, не реагував на слова поліціянтів.
Після цього керівник Головного управління Нацполіції в Житомирській області прийняв рішення про негайне проведення спеціальної поліційної операції.
На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група відділу поліції, спецпризначенці роти поліції особливого призначення, бійці підрозділу КОРД, вибухотехніки ГУНП.
Під час проведення спецоперації поліціянти знешкодили гранату та затримали 39-річного місцевого жителя. У чоловіка виявили ще одну гранату. Її вилучили та відправили на експертне дослідження.
Зазначається, що ніхто з громадян та правоохоронців не постраждав.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від девʼяти до 15 років або довічне ув’язнення.
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