В Житомирской области мужчина угрожал гранатой полицейским – объявляли спецоперацию

Задержанный (Фото: zt.npu.gov.ua)

В Житомирской области пьяный вооруженный мужчина угрожал полицейским гранатой с выдернутой чекой. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

По данным полиции, 1 августа в Романовской общине работали патрульные по сообщению местной о повреждении имущества.

К их служебному автомобилю подошел мужчина и, угрожая, показал полицейским гранату с вынутой чекой. Мужчина находился в нетрезвом и агрессивном состоянии, не реагировал на слова полицейских.

После этого руководитель Главного управления Нацполиции в Житомирской области принял решение о немедленном проведении специальной полицейской операции.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции, спецназовцы роты полиции особого назначения, бойцы подразделения КОРД, взрывотехники ГУНП.

Во время проведения спецоперации полицейские обезвредили гранату и задержали 39-летнего местного жителя. У мужчины обнаружили еще одну гранату. Ее изъяли и направили на экспертное исследование.

Отмечается, что никто из граждан и правоохранителей не пострадал.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное заключение.