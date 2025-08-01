В Житомирской области мужчина угрожал гранатой полицейским – объявляли спецоперацию
В Житомирской области пьяный вооруженный мужчина угрожал полицейским гранатой с выдернутой чекой. Об этом сообщает полиция Житомирской области.
По данным полиции, 1 августа в Романовской общине работали патрульные по сообщению местной о повреждении имущества.
К их служебному автомобилю подошел мужчина и, угрожая, показал полицейским гранату с вынутой чекой. Мужчина находился в нетрезвом и агрессивном состоянии, не реагировал на слова полицейских.
После этого руководитель Главного управления Нацполиции в Житомирской области принял решение о немедленном проведении специальной полицейской операции.
На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции, спецназовцы роты полиции особого назначения, бойцы подразделения КОРД, взрывотехники ГУНП.
Во время проведения спецоперации полицейские обезвредили гранату и задержали 39-летнего местного жителя. У мужчины обнаружили еще одну гранату. Ее изъяли и направили на экспертное исследование.
Отмечается, что никто из граждан и правоохранителей не пострадал.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное заключение.
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