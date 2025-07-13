В Киевской области мужчина бросил гранату в полицейских, пострадали пять человек – фото
Житель села Михайлівка-Рубежівка Киевской области подорвал гранату в присутствии полицейского наряда, в результате чего пятеро полицейских получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция.
Инцидент произошел поздно вечером 12 июля.
В 22:33 в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что в селе Михайлівка-Рубежівка ее 41-летний отец угрожает семье применением гранаты и огнестрельного оружия.
На место происшествия прибыли сотрудники Бучанского районного управления полиции и бойцы спецназа. Когда они вошли в дом, мужчина бросил в сторону полицейских гранату, которая взорвалась.
В ответ полицейские открыли огонь, и нападавший погиб на месте.
В результате взрыва пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.
В ходе обыска в доме были обнаружены и изъяты четыре пистолета, пиротехническая граната, охотничье ружье и нож.
Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, а также посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
- 28 апреля в Николаевской области Мужчина бросил гранату в сторону полицейских., которые прибыли на вызов о семейной ссоре. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, трое пострадали.
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