СБУ: Во Львове задержаны подростки, установившие взрывчатку возле дома военного – фото

Для совершения теракта россияне завербовали двух львовян 14 и 15 лет

Задержанные (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которых подозревают в подготовке теракта во Львове по заказу российских спецслужб. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По версии следствия, несовершеннолетние пытались взорвать таунхаус, где проживал воин Сил обороны. Для совершения преступления они оставили у входа в дом самодельное взрывное устройство, которое спрятали в горшке для цветов.

Чтобы оккупанты могли дистанционно активировать взрывчатку в момент приближения военного к дому, задержанные дополнительно установили на "локации" телефонную камеру с удаленным доступом для куратора из России.

Сотрудники СБУ задержали исполнителей на горячем, когда они заложили взрывчатку на входе в таунхаус. Задержанные – двое жителей Львова в возрасте 14 и 15 лет.

После инструктажа от оккупантов подростки получили координаты, по которым забрали из тайника взрывчатку, а затем заложили ее на месте запланированного теракта. У несовершеннолетних изъяли снаряженную взрывчатку и смартфоны с доказательствами контактов с куратором.

Подросткам сообщили о подозрении по статье о законченном покушении на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

