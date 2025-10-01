СБУ: Во Львове спецслужбы РФ хотели взорвать военных, пригласив на фейковые "свидания"

Россияне собирались взорвать украинских военных под видом приглашения на "свидание"

ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Служба безопасности Украины предотвратила два теракта, которые российские спецслужбы пытались осуществить во Львове. Украинских военных хотели взорвать под видом приглашения на "свидание", сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, чтобы заманить военных на место запланированного теракта, реализовывал тактику "приглашения на свидание".

Для этого российские спецслужбисты создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями".

Впоследствии двое воинов Сил обороны порознь получили "приглашение" встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и нейтрализовали взрывчатку.

