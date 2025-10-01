СБУ: Во Львове спецслужбы РФ хотели взорвать военных, пригласив на фейковые "свидания"
Служба безопасности Украины предотвратила два теракта, которые российские спецслужбы пытались осуществить во Львове. Украинских военных хотели взорвать под видом приглашения на "свидание", сообщили в СБУ.
По данным правоохранителей, чтобы заманить военных на место запланированного теракта, реализовывал тактику "приглашения на свидание".
Для этого российские спецслужбисты создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями".
Впоследствии двое воинов Сил обороны порознь получили "приглашение" встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки.
Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и нейтрализовали взрывчатку.
- 8 сентября стало известно о задержание бывшего моряка, который изготавливал взрывчатку для терактов в Одессе.
- 10 сентября СБУ задержала во Львове подростков, которые установили взрывчатку возле дома военного по заказу России.
