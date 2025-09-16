СБУ: Затримано чоловіка, який влаштував теракт у Житомирській області на замовлення Росії – фото

За вказівкою ворога чоловік замаскував вибухівку під вогнегасник, а окупанти її дистанційно активували

Затриманий (Фото: Нацполіція)

В Коростишеві Житомирської області затримали 31-річного підозрюваного у терористичному акті, внаслідок якого загинув 34-річний чоловік. За даними Служби безпеки України, чоловік діяв на замовлення спецслужб Росії.

Як повідомили в Нацполіції регіону, ввечері 14 вересня надійшло повідомлення про вибух на околиці Коростишева, внаслідок якого загинув житель Бердичева. Впродовж восьми годин після події, в ніч на 15 вересня, поліціянти спільно із СБУ розшукали та затримали причетного 31-річного чоловіка.

За матеріалами справи, затриманий має наркотичну залежність та шукав гроші "на дозу" в Телеграм-каналах, де його завербували російські спецслужби. В обмін на "швидкий заробіток" чоловік погодився підготувати теракт: орендував квартиру для конспірації, а потім, під виглядом господарських закупів, придбав компоненти для виготовлення вибухівки.

Правоохоронці з'ясували, що росіяни надали фігуранту інструкцію, як виготовити саморобний вибуховий пристрій. Чоловік спорядив вибухівку мобільним телефоном для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасник, який поклав у схованку та закидав сміттям. Навпроти він встановив камеру з віддаленим доступом.

Росіяни отримали координати, щоб відстежувати прибуття жертви на місце запланованого теракту, та активували вибухівку.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами його контактів із російською спецслужбою. Чоловіку повідомили про підозру у терористичному акті, наразі він перебуває під вартою. Йому може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція

