СБУ: Задержан мужчина, устроивший теракт в Житомирской области по заказу России – фото
В Коростышеве Житомирской области задержали 31-летнего подозреваемого в террористическом акте, в результате которого погиб 34-летний мужчина. По данным Службы безопасности Украины, мужчина действовал по заказу спецслужб России.
Как сообщили в Нацполиции региона, вечером 14 сентября поступило сообщение о взрыве на окраине Коростышева, в результате которого погиб житель Бердичева. В течение восьми часов после происшествия, в ночь на 15 сентября, полицейские совместно с СБУ разыскали и задержали причастного 31-летнего мужчину.
По материалам дела, задержанный имеет наркотическую зависимость и искал деньги "на дозу" в Телеграм-каналах, где его завербовали российские спецслужбы. В обмен на "быстрый заработок" мужчина согласился подготовить теракт: арендовал квартиру для конспирации, а затем, под видом хозяйственных закупок, купил компоненты для изготовления взрывчатки.
Правоохранители выяснили, что россияне предоставили фигуранту инструкцию, как изготовить самодельное взрывное устройство. Мужчина снарядил взрывчатку мобильным телефоном для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушитель, который положил в тайник и забросал мусором. Напротив он установил камеру с удаленным доступом.
Россияне получили координаты, чтобы отслеживать прибытие жертвы на место запланированного теракта, и активировали взрывчатку.
Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой. Мужчине сообщили о подозрении в террористическом акте, сейчас он находится под стражей. Ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- 8 сентября стало известно о задержании бывшего моряка, который изготавливал взрывчатку для терактов в Одессе.
- 10 сентября СБУ задержала во Львове подростков, которые установили взрывчатку возле дома военного по заказу России.
Комментарии (0)