СБУ: Задержан мужчина, устроивший теракт в Житомирской области по заказу России – фото

По указанию врага мужчина замаскировал взрывчатку под огнетушитель, а оккупанты ее дистанционно активировали

Задержанный (Фото: Нацполиция)

В Коростышеве Житомирской области задержали 31-летнего подозреваемого в террористическом акте, в результате которого погиб 34-летний мужчина. По данным Службы безопасности Украины, мужчина действовал по заказу спецслужб России.

Как сообщили в Нацполиции региона, вечером 14 сентября поступило сообщение о взрыве на окраине Коростышева, в результате которого погиб житель Бердичева. В течение восьми часов после происшествия, в ночь на 15 сентября, полицейские совместно с СБУ разыскали и задержали причастного 31-летнего мужчину.

По материалам дела, задержанный имеет наркотическую зависимость и искал деньги "на дозу" в Телеграм-каналах, где его завербовали российские спецслужбы. В обмен на "быстрый заработок" мужчина согласился подготовить теракт: арендовал квартиру для конспирации, а затем, под видом хозяйственных закупок, купил компоненты для изготовления взрывчатки.

Правоохранители выяснили, что россияне предоставили фигуранту инструкцию, как изготовить самодельное взрывное устройство. Мужчина снарядил взрывчатку мобильным телефоном для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушитель, который положил в тайник и забросал мусором. Напротив он установил камеру с удаленным доступом.

Россияне получили координаты, чтобы отслеживать прибытие жертвы на место запланированного теракта, и активировали взрывчатку.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой. Мужчине сообщили о подозрении в террористическом акте, сейчас он находится под стражей. Ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция