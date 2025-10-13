СБУ: Військовий у СЗЧ готував теракт у центрі Запоріжжя на замовлення росіян
Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють в тому, що він планував підірвати вибухівку в центрі Запоріжжя. Про це повідомляє СБУ.
Як встановило розслідування, затриманий мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей та "прозвітувати" кураторові з Росії.
Також росіяни планували дистанційно активувати вибухівку у годину пік, коли на "локації" буде найбільша концентрація місцевих жителів.
За матеріалами справи, затриманим виявився 37-річний мобілізований з прифронтового Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві.
Перебуваючи у СЗЧ, він почав шукати "легкі заробітки" у Telegram-каналах, де і потрапив у поле зору російських спецслужбістів.
Після вербування чоловік отримав "перевіркове" завдання від куратора – відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації Сил оборони у столиці України.
Згодом росіяни відрядили його до Запоріжжя, де чоловік орендував помешкання та придбав компоненти для виготовлення вибухівки.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у держзраді, у дезертирстві, вчинених в умовах воєнного стану, незаконному поводженні з вибуховими речовинами та незаконному виготовленні вибухових речовин чи вибухових пристроїв.
Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
- 2 жовтня СБУ затримала двох мешканців Одеси, які на замовлення РФ планували закласти вибухівку у місцях найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.
- 6 жовтня СБУ затримала 16-річного харків’янина, який із території Євросоюзу підшукував в Україні виконавців для замовних терактів.
