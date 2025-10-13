СБУ: Військовий у СЗЧ готував теракт у центрі Запоріжжя на замовлення росіян

Мобілізований, який самовільно залишив військову частину, хотів закласти вибухівку у центрі міста

Затриманий (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють в тому, що він планував підірвати вибухівку в центрі Запоріжжя. Про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, затриманий мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей та "прозвітувати" кураторові з Росії.

Також росіяни планували дистанційно активувати вибухівку у годину пік, коли на "локації" буде найбільша концентрація місцевих жителів.

За матеріалами справи, затриманим виявився 37-річний мобілізований з прифронтового Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві.

Перебуваючи у СЗЧ, він почав шукати "легкі заробітки" у Telegram-каналах, де і потрапив у поле зору російських спецслужбістів.

Після вербування чоловік отримав "перевіркове" завдання від куратора – відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації Сил оборони у столиці України.

Згодом росіяни відрядили його до Запоріжжя, де чоловік орендував помешкання та придбав компоненти для виготовлення вибухівки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у держзраді, у дезертирстві, вчинених в умовах воєнного стану, незаконному поводженні з вибуховими речовинами та незаконному виготовленні вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ