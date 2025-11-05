Сили спецоперацій уразили у Курській області "Іскандер" та радіолокаційну станцію

"Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Сили оборони спільно з партизанами уразили ворожу техніку в Курській області Росії. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Внаслідок спільних дій одного з підрозділів ССО та повстанського руху "Черная искра" було уражено транспортно-заряджальну машину для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Ураження сталося поблизу села Овсянникове у Курській області. Ця машина використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску по Україні.

Крім цього, бійці ССО та партизани спалили радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь". Вона несла чергування поблизу села Нижній Реутець, Курська область. Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування.

ДОВІДКА ОТРК "Іскандер" – це сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Комплекс використовує як балістичні ("Іскандер-М"), так і крилаті ракети ("Іскандер-К"), які здатні маневрувати в польоті для обходу систем протиракетної оборони. Максимальна офіційно заявлена дальність ураження цілей становить до 500 км. РЛС "Гармонь" – це сучасна російська багатодіапазонна радіолокаційна станція, призначена для виявлення повітряних цілей, визначення їхніх координат та ідентифікації. "Гармонь" працює у кількох частотних діапазонах одночасно, що дозволяє їй ефективно виявляти літаки, вертольоти та навіть малопомітні цілі, такі як безпілотники. Завдяки високій автоматизації, вона інтегрується в єдині системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони.