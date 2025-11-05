Силы спецопераций поразили в Курской области "Искандер" и радиолокационную станцию

"Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Силы обороны совместно с партизанами поразили вражескую технику в Курской области России. Об этом сообщило командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

В результате совместных действий одного из подразделений ССО и повстанческого движения "Черная искра" была поражена транспортно-заряжающая машина для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Поражение произошло вблизи села Овсянниково в Курской области. Эта машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску по Украине.

Кроме этого, бойцы ССО и партизаны сожгли радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь". Она несла дежурство вблизи села Нижний Реутец, Курская область. Малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.

СПРАВКА ОТРК "Искандер" – это семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Комплекс использует как баллистические (Искандер-М), так и крылатые ракеты (Искандер-К), которые способны маневрировать в полете для обхода систем противоракетной обороны. Максимальная официально заявленная дальность поражения целей составляет до 500 км. РЛС "Гармонь" – это современная российская многодиапазонная радиолокационная станция, предназначенная для обнаружения воздушных целей, определения их координат и идентификации. "Гармонь" работает в нескольких частотных диапазонах одновременно, что позволяет ей эффективно обнаруживать самолеты, вертолеты и даже малозаметные цели, такие как беспилотники. Благодаря высокой автоматизации, она интегрируется в единые системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны.