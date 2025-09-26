Бійці ССО знищили "Іскандери" ракетної бригади у Курській області

Спецпризначенці атакували ангари на території колишньої птахофабрики на Курщині, де росіяни зберігали "Іскандери"

"Іскандер" (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

Сили спеціальних операцій знищили "Іскандери" російської 448 ракетної бригади російської армії. Про це повідомляє Генштаб.

Операцію провели 9 серпня. Тоді ССО атакували ангари на території колишньої птахофабрики на Курщині, де росіяни приховано зберігали ракети.

Загалом спецпризначенці знищили:

→ пʼять транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;

→ одну пускову установку ОТРК "Іскандер";

→ ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;

→ склади та автомобільну техніку.

