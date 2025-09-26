Бійці ССО знищили "Іскандери" ракетної бригади у Курській області
Сили спеціальних операцій знищили "Іскандери" російської 448 ракетної бригади російської армії. Про це повідомляє Генштаб.
Операцію провели 9 серпня. Тоді ССО атакували ангари на території колишньої птахофабрики на Курщині, де росіяни приховано зберігали ракети.
Загалом спецпризначенці знищили:
→ пʼять транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;
→ одну пускову установку ОТРК "Іскандер";
→ ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;
→ склади та автомобільну техніку.
Новина доповнюється...
Коментарі (0)