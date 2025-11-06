Україна відповіла на звинувачення Грузії щодо ЄС: Не ображайтеся на відображення в дзеркалі
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Україна зреагувала на заяви Грузії про нібито перешкоджання Києвом її вступу до Європейського союзу, зауваживши, що це Тбілісі винне у своїх проблемах. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – в Тбілісі, а не в Києві", – зауважив чиновник.
Водночас Сибіга зауважив, що Україна "бажає дружньому грузинському народу лише одного: щоб він врешті-решт реалізував свої європейські прагнення", попри політику чинного уряду.
Наразі влада в країні перебуває в руках проросійської партії "Грузинська мрія".
"Грузія – це Європа, а не "Русский мир", – зазначив глава українського МЗС.
- Раніше його грузинська колега Бочорішвілі заявила, що саме Україна буцімто створює перешкоди на шляху Тбілісі до членства в ЄС. Цьому передував звіт Єврокомісії про розширення, у якому Брюссель розкритикував ситуацію в Грузії.
