Україна відповіла на звинувачення Грузії щодо ЄС: Не ображайтеся на відображення в дзеркалі

Сибіга наголосив, що всі причини поганих результатів євроінтеграції Грузії – у Тбілісі, а не в Києві

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна зреагувала на заяви Грузії про нібито перешкоджання Києвом її вступу до Європейського союзу, зауваживши, що це Тбілісі винне у своїх проблемах. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – в Тбілісі, а не в Києві", – зауважив чиновник.

Водночас Сибіга зауважив, що Україна "бажає дружньому грузинському народу лише одного: щоб він врешті-решт реалізував свої європейські прагнення", попри політику чинного уряду.

Наразі влада в країні перебуває в руках проросійської партії "Грузинська мрія".

"Грузія – це Європа, а не "Русский мир", – зазначив глава українського МЗС.