Єврокомісія вказала на недоліки нового закону про НАБУ і САП, які варто виправити

У Єврокомісії зазначили, що ці положення підривають меритократію в прокурорській службі та створюють ризики неправомірного втручання

У новому законі про функціонування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є положення, які створюють ризики неправомірного втручання. Про це сказано у звіті комісії Євросоюзу щодо розширення.

Зокрема, комісія вказала на "проблемні положення", які дозволяють під час воєнного стану переводити та призначати прокурорів до регіональних прокуратур та Генеральної прокуратури без конкурсу.

Крім цього, генпрокурор має повноваження отримати доступ до будь-яких матеріалів досудового розслідування, окрім тих, які перебувають у роботі НАБУ та САП.

"Ці положення підривають меритократію в прокурорській службі та створюють ризики неправомірного втручання у кримінальні справи. Їх слід скасувати, а тим часом їх застосування має бути призупинено".

Також комісія наполягає на зміцненні можливостей Вищого антикорупційного суду та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У звіті сказано, що попри те, що у травні 2025 року парламент ухвалив закон про спрощення процедури відбору суддів, судова система України все ще "страждає від серйозної нестачі персоналу".

Станом на серпень були відкриті 2198 вакансій суддів. Як стверджується, на це є кілька причин: повільні темпи відбору та призначень, постійні виходи на пенсію та відставки.

"З огляду на повільні темпи роботи та постійну нестачу персоналу можливості ВАКС та ВККС слід терміново зміцнити", – йдеться у звіті ЄС.