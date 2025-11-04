Еврокомиссия указала на недостатки нового закона о НАБУ и САП, которые стоит исправить
В новом законе о функционировании Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры есть положения, которые создают риски неправомерного вмешательства. Об этом сказано в отчете комиссии Евросоюза по расширению.
В частности, комиссия указала на "проблемные положения", которые позволяют во время военного положения переводить и назначать прокуроров в региональные прокуратуры и Генеральную прокуратуру без конкурса.
Кроме того, генпрокурор имеет полномочия получить доступ к любым материалам досудебного расследования, кроме тех, которые находятся в работе НАБУ и САП.
"Эти положения подрывают меритократию в прокурорской службе и создают риски неправомерного вмешательства в уголовные дела. Их следует отменить, а тем временем их применение должно быть приостановлено".
Также комиссия настаивает на укреплении возможностей Высшего антикоррупционного суда и Высшей квалификационной комиссии судей. В отчете сказано, что несмотря на то, что в мае 2025 года парламент принял закон об упрощении процедуры отбора судей, судебная система Украины все еще "страдает от серьезной нехватки персонала".
По состоянию на август были открыты 2198 вакансий судей. Как утверждается, на это есть несколько причин: медленные темпы отбора и назначений, постоянные выходы на пенсию и отставки.
"Учитывая медленные темпы работы и постоянную нехватку персонала, возможности ВАКС и ВККС следует срочно укрепить", – говорится в отчете ЕС.
- 22 июля Верховная Рада поддержала закон, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. Это вызвало возмущение в обществе, начались митинги.
- 23 июля президент пообещал подать в Верховную Раду законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля он согласовал текст законопроекта и пообещал внести его в Верховную Раду на рассмотрение. Параллельно с этим в Раде зарегистрировали законопроект от нардепов, который должен вернуть НАБУ и САП независимость.
- 31 июля Зеленский подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день Еврокомиссия оценила новый документ, но еще будет проверять его.
Комментарии (0)