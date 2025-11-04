В Еврокомиссии отметили, что эти положения подрывают меритократию в прокурорской службе и создают риски неправомерного вмешательства

В новом законе о функционировании Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры есть положения, которые создают риски неправомерного вмешательства. Об этом сказано в отчете комиссии Евросоюза по расширению.

В частности, комиссия указала на "проблемные положения", которые позволяют во время военного положения переводить и назначать прокуроров в региональные прокуратуры и Генеральную прокуратуру без конкурса.

Кроме того, генпрокурор имеет полномочия получить доступ к любым материалам досудебного расследования, кроме тех, которые находятся в работе НАБУ и САП.

"Эти положения подрывают меритократию в прокурорской службе и создают риски неправомерного вмешательства в уголовные дела. Их следует отменить, а тем временем их применение должно быть приостановлено".

Также комиссия настаивает на укреплении возможностей Высшего антикоррупционного суда и Высшей квалификационной комиссии судей. В отчете сказано, что несмотря на то, что в мае 2025 года парламент принял закон об упрощении процедуры отбора судей, судебная система Украины все еще "страдает от серьезной нехватки персонала".

По состоянию на август были открыты 2198 вакансий судей. Как утверждается, на это есть несколько причин: медленные темпы отбора и назначений, постоянные выходы на пенсию и отставки.

"Учитывая медленные темпы работы и постоянную нехватку персонала, возможности ВАКС и ВККС следует срочно укрепить", – говорится в отчете ЕС.