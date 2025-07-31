Независимость НАБУ и САП: Еврокомиссия оценила новый закон, но еще будет проверять

Однако это еще не конец процесса, отметил спикер ведомства

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Европейская комиссия считает, что новый закон возвращает независимость украинским антикоррупционным ведомствам, но ей еще предстоит проверить окончательный текст. Об этом журналистам сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает LIGA.net.

"Сегодняшним голосованием Рада восстановила ключевые гарантии независимости антикоррупционных органов. По нашему мнению, закон решает ключевые проблемы независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако нам нужно будет проверить окончательный текст", – заявил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что это еще не конец процесса – и вступление Украины в Евросоюз потребует "постоянных усилий для обеспечения сильной способности бороться с коррупцией и соблюдения верховенства права".

"Мы ожидаем, что Украина быстро выполнит эти обязательства и примет решительные меры по обеспечению верховенства права", – добавил Мерсье.

Спикер отметил, что Еврокомиссия "продолжает внимательно следить за ситуацией и остается готовой оказать поддержку".

Он также напомнил, что ЕС выражал "глубокую озабоченность" в связи с принятием 22 июля законопроекта, который лишил независимости антикоррупционные органы, и с тех пор блок поддерживал "тесный контакт" с украинскими властями, чтобы исправить ситуацию.