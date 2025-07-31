Независимость НАБУ и САП: Еврокомиссия оценила новый закон, но еще будет проверять
Европейская комиссия считает, что новый закон возвращает независимость украинским антикоррупционным ведомствам, но ей еще предстоит проверить окончательный текст. Об этом журналистам сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает LIGA.net.
"Сегодняшним голосованием Рада восстановила ключевые гарантии независимости антикоррупционных органов. По нашему мнению, закон решает ключевые проблемы независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако нам нужно будет проверить окончательный текст", – заявил чиновник.
В то же время он подчеркнул, что это еще не конец процесса – и вступление Украины в Евросоюз потребует "постоянных усилий для обеспечения сильной способности бороться с коррупцией и соблюдения верховенства права".
"Мы ожидаем, что Украина быстро выполнит эти обязательства и примет решительные меры по обеспечению верховенства права", – добавил Мерсье.
Спикер отметил, что Еврокомиссия "продолжает внимательно следить за ситуацией и остается готовой оказать поддержку".
Он также напомнил, что ЕС выражал "глубокую озабоченность" в связи с принятием 22 июля законопроекта, который лишил независимости антикоррупционные органы, и с тех пор блок поддерживал "тесный контакт" с украинскими властями, чтобы исправить ситуацию.
- 23 июля представитель Еврокомиссии заявлял LIGA.net, что руководитель институции Урсула фон дер Ляйен поговорила с президентом Зеленским и попросила украинское правительство предоставить разъяснения насчет ситуации с НАБУ и САП. Впоследствии руководитель Украины заявил, что не общался с главой Еврокомиссии.
- Уже 27 июля Зеленский провел телефонный разговор с фон дер Ляйен и обсудил законопроект о НАБУ и САП.
- 31 июля парламент поддержал, а президент подписал новый закон, который вернул независимость антикоррупционным органам.
- Глава государства анонсировал, что чиновники безотлагательно проинформируют партнеров Украины о законе. Тем временем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уже приветствовала то, что Рада приняла этот документ.
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