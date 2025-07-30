Украинцы снова вышли на протесты относительно закона НАБУ и САП – фото

Митинги 30 июля проходят в Киеве, Черкассах, Одессе, Днепре, Запорожье и других городах

Митинг в Киеве 30 июля (Фото: Укринформ)

Вечером 30 июля в ряде городов Украины снова проходят митинги против закона, который лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом сообщает Суспільне.

В Киеве протестующие, как и в первый день, собрались на площади возле Театра имени Ивана Франко. На площади собралось несколько сотен человек, передаёт Укрінформ.

Активисты держат таблички с надписями "Коррупция тоже убивает", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй закон", "Поддержи 13533", "Позор #4555", "За 13533".

Киев (Фото: Укринформ)

Киев (Фото: Укринформ)

В Днепре протестующие собрались возле областной военной администрации. Однако после объявления воздушной тревоги люди переместились в укрытие.

Днепр (Фото: Суспільне)

Днепр (Фото: Суспільне)

В Запорожье также собрались люди, которые выступают против закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Там собралось около 70 человек.

Запорожье (Фото: Общественное)

Запорожье (Фото: Общественное)

В Черкассах протестующие собрались на Соборной площади. Горожане принесли плакаты с надписями в поддержку независимости НАБУ и САП.

Черкассы (Фото: Суспільне)

Акция протеста также проходит в Одессе. Люди собрались с призывами "Требуем независимости НАБУ и САП", "Будет коррупция, будущего не будет" и другими лозунгами, написанными на картоне.

Одесса (Фото: Суспільне)

Одесса (Фото: Суспільне)

Протест также проходит и в Ивано-Франковске. Жители вышли к админзданию на митинг за восстановление независимости НАБУ и САП.

Акции протеста проходят накануне голосования в Верховной Раде законопроекта №13533, который зарегистрировал президент Владимир Зеленский по возвращению независимости антикоррупционных органов.

Голосование в сессионном зале запланировано на 31 июля.