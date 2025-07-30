Украинцы снова вышли на протесты относительно закона НАБУ и САП – фото
Вечером 30 июля в ряде городов Украины снова проходят митинги против закона, который лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом сообщает Суспільне.
В Киеве протестующие, как и в первый день, собрались на площади возле Театра имени Ивана Франко. На площади собралось несколько сотен человек, передаёт Укрінформ.
Активисты держат таблички с надписями "Коррупция тоже убивает", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй закон", "Поддержи 13533", "Позор #4555", "За 13533".
В Днепре протестующие собрались возле областной военной администрации. Однако после объявления воздушной тревоги люди переместились в укрытие.
В Запорожье также собрались люди, которые выступают против закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Там собралось около 70 человек.
В Черкассах протестующие собрались на Соборной площади. Горожане принесли плакаты с надписями в поддержку независимости НАБУ и САП.
Акция протеста также проходит в Одессе. Люди собрались с призывами "Требуем независимости НАБУ и САП", "Будет коррупция, будущего не будет" и другими лозунгами, написанными на картоне.
Протест также проходит и в Ивано-Франковске. Жители вышли к админзданию на митинг за восстановление независимости НАБУ и САП.
Акции протеста проходят накануне голосования в Верховной Раде законопроекта №13533, который зарегистрировал президент Владимир Зеленский по возвращению независимости антикоррупционных органов.
Голосование в сессионном зале запланировано на 31 июля.
- Потребность в новом документе появилась после того, как 22 июля Рада поддержала, а Зеленский подписал законопроект, который отменил независимость НАБУ и САП. Это вызвало крупные протесты в украинских городах и негативную реакцию партнеров.
- 23 июля глава государства пообещал подать новый законопроект, а на следующий день документ уже зарегистрировали в парламенте.
- 30 июля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект Зеленского.
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