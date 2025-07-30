Українці знову вийшли на протести щодо закону НАБУ і САП – фото
Увечері 30 липня у низці міст України знову проходять мітинги проти закону, що позбавив незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Про це повідомляє Суспільне.
У Києві протестувальники, як і у перший день, зібралися на площі біля Театру імені Івана Франка. На площі зібралося кілька сотень осіб, передає Укрінформ.
Активісти тримають таблички із написами "Корупція теж вбиває", "Руки геть від НАБУ та САП", "Голосуй закон", "Підтримай 13533", "Ганьба #4555", "За 13533".
У Дніпрі протестувальники зібралися біля обласної військової адміністрації. Проте після оголошення повітряної тривоги люди перемістилися в укриття.
У Запоріжжі також зібрались люди, які виступають проти закону, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Там зібралося близько 70 осіб.
У Черкасах протестувальники зібралися на Соборній площі. Містяни принесли плакати із надписами на підтримку незалежності НАБУ та САП.
Акція протесту також відбувається в Одесі. Люди зібралися із закликами "Вимагаємо незалежності НАБУ та САП", "Буде корупція, майбутнього не буде" та іншими гаслами, написаними на картоні.
Протест також проходить і в Івано-Франківську. Жителі вийшли до адмінбудинку на мітинг за відновлення незалежності НАБУ та САП.
Акції протесту відбуваються напередодні голосування у Верховній Раді законопроєкту №13533, який зареєстрував президент Володимир Зеленський щодо повернення незалежності антикорупційних органів.
Голосування в сесійній залі заплановано на 31 липня.
- Потреба у новому документі з'явилась після того, як 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав законопроєкт, що скасував незалежність НАБУ та САП. Це викликало великі протести в українських містах та негативну реакцію партнерів.
- 23 липня глава держави пообіцяв подати новий законопроєкт, а наступного дня документ вже зареєстрували у парламенті.
- 30 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт Зеленського.
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