Українці знову вийшли на протести щодо закону НАБУ і САП – фото

Мітинги 30 липня проходять у Києві, Черкасах, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах

Мітинг у Києві 30 липня (Фото: Укрінформ)

Увечері 30 липня у низці міст України знову проходять мітинги проти закону, що позбавив незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Про це повідомляє Суспільне.

У Києві протестувальники, як і у перший день, зібралися на площі біля Театру імені Івана Франка. На площі зібралося кілька сотень осіб, передає Укрінформ.

Активісти тримають таблички із написами "Корупція теж вбиває", "Руки геть від НАБУ та САП", "Голосуй закон", "Підтримай 13533", "Ганьба #4555", "За 13533".

Київ (Фото: Укрінформ)

Київ (Фото: Укрінформ)

У Дніпрі протестувальники зібралися біля обласної військової адміністрації. Проте після оголошення повітряної тривоги люди перемістилися в укриття.

Дніпро (Фото: Cуспільне)

Дніпро (Фото: Cуспільне)

У Запоріжжі також зібрались люди, які виступають проти закону, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Там зібралося близько 70 осіб.

Запоріжжя (Фото: Суспільне)

Запоріжжя (Фото: Суспільне)

У Черкасах протестувальники зібралися на Соборній площі. Містяни принесли плакати із надписами на підтримку незалежності НАБУ та САП.

Черкаси (Фото: Cуспільне)

Акція протесту також відбувається в Одесі. Люди зібралися із закликами "Вимагаємо незалежності НАБУ та САП", "Буде корупція, майбутнього не буде" та іншими гаслами, написаними на картоні.

Одеса (Фото: Cуспільне)

Одеса (Фото: Cуспільне)

Протест також проходить і в Івано-Франківську. Жителі вийшли до адмінбудинку на мітинг за відновлення незалежності НАБУ та САП.

Акції протесту відбуваються напередодні голосування у Верховній Раді законопроєкту №13533, який зареєстрував президент Володимир Зеленський щодо повернення незалежності антикорупційних органів.

Голосування в сесійній залі заплановано на 31 липня.