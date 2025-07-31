Зеленський підписав закон про повернення незалежності НАБУ і САП

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що повертає незалежність антикорупційних відомств. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

"Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави... Рішення правильне. Триста тридцять один депутат [підтримав]. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому", – розповів президент.

Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

Президент зауважив, що закон "гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів, втручань".

Документ передбачає перевірку на поліграфі правоохоронців, які мають допуск до державної таємниці, стосовно вчинення дій на користь країни-агресора. Контроль на "детекторі брехні" має відбуватися не менш ніж раз на два роки. Також у наступні шість місяців після ухвалення закону Служба безпеки України має провести перевірку таких правоохоронців. Це стосується не тільки Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але й Бюро економічної безпеки, Офісу генпрокурора, Держбюро розслідувань і Національної поліції.

Також, наголосив глава держави, дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки.

"Україна є демократією – точно жодних сумнівів", – додав він.

Увечері 30 липня люди в українських містах знову вийшли на акції протесту проти закону, що позбавив незалежності антикорупційні органи. Уже 31 липня у Києві, попри нічну масовану атаку РФ, зібрався мітинг за участі сотень людей.

Президент анонсував, що урядовці невідкладно проінформують партнерів України про цей закон.

Тим часом єврокомісарка з питань розширення Марта Кос уже привітала те, що Рада ухвалила цей закон.