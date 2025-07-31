"Хто не прийме – той москаль". Під Радою зібрався мітинг на підтримку НАБУ і САП – фото, відео
У Києві, попри нічну масовану ракетно-дронову атаку, сотні люди вийшли на мітинг за незалежність Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від Офісу генпрокурора.
Кияни зібрались у Маріїнському парку і рушили до Верховної Ради, де після опівдня заплановане голосування за законопроєкт президента Володимира Зеленського, який має повернути незалежність антикорупційних органів.
Люди скандують: "Влада – це народ!", "Руки геть від НАБУ!", "Виправляйте!".
Вперше за час повномасштабної війни засідання українського парламенту транслюється на телеканалі Рада.
Глава держави зареєстрував законопроєкт після скандального голосування Ради за правки до іншого закону, що фактично скасували незалежність НАБУ та САП. Це викликало великі протести в українських містах та негативну реакцію партнерів.
- 22 липня Рада підтримала, а Зеленський одразу підписав скандальний закон №12414, правки до якого фактично скасовують незалежність НАБУ та САП. Це призвело до акцій протесту у великих містах України.
- 23 липня президент сказав, що "ми почули вулицю", і пообіцяв подати законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
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