"Хто не прийме – той москаль". Під Радою зібрався мітинг на підтримку НАБУ і САП – фото, відео

Сотні людей вийшли під будівлю українського парламенту, щоб "проконтролювати" як голосуватимуть нардепи

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net

У Києві, попри нічну масовану ракетно-дронову атаку, сотні люди вийшли на мітинг за незалежність Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від Офісу генпрокурора.

Кияни зібрались у Маріїнському парку і рушили до Верховної Ради, де після опівдня заплановане голосування за законопроєкт президента Володимира Зеленського, який має повернути незалежність антикорупційних органів.

Люди скандують: "Влада – це народ!", "Руки геть від НАБУ!", "Виправляйте!".

Вперше за час повномасштабної війни засідання українського парламенту транслюється на телеканалі Рада.

Глава держави зареєстрував законопроєкт після скандального голосування Ради за правки до іншого закону, що фактично скасували незалежність НАБУ та САП. Це викликало великі протести в українських містах та негативну реакцію партнерів.

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Єлизавета Рябенко для LIGA.net