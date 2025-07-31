"Кто не примет – тот москаль". Под Радой митингуют в поддержку НАБУ и САП – фото, видео

Сотни людей вышли под здание украинского парламента, чтобы "проконтролировать" как будут голосовать нардепы

Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net

В Киеве, несмотря на ночную массированную ракетно-дроновую атаку, сотни людей вышли на митинг за независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры от Офиса генпрокурора. Об этом сообщила корреспондентка LIGA.net.

Киевляне собрались в Мариинском парке и двинулись к Верховной Раде, где после полудня запланировано голосование за законопроект президент Владимира Зеленского, который должен вернуть независимость антикоррупционных органов.

Люди скандируют: "Власть – это народ!", "Руки прочь от НАБУ!", "Исправляйте!".

Впервые за время полномасштабной войны заседание украинского парламента транслируется на телеканале Рада.

Глава государства зарегистрировал законопроект после скандального голосования Рады за правки к другому закону, которые фактически отменили независимость НАБУ и САП. Это вызвало большие протесты в украинских городах и негативную реакцию партнеров.

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Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net

Фото: Елизавета Рябенко для LIGA.net