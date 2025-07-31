"Кто не примет – тот москаль". Под Радой митингуют в поддержку НАБУ и САП – фото, видео
В Киеве, несмотря на ночную массированную ракетно-дроновую атаку, сотни людей вышли на митинг за независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры от Офиса генпрокурора. Об этом сообщила корреспондентка LIGA.net.
Киевляне собрались в Мариинском парке и двинулись к Верховной Раде, где после полудня запланировано голосование за законопроект президент Владимира Зеленского, который должен вернуть независимость антикоррупционных органов.
Люди скандируют: "Власть – это народ!", "Руки прочь от НАБУ!", "Исправляйте!".
Впервые за время полномасштабной войны заседание украинского парламента транслируется на телеканале Рада.
Глава государства зарегистрировал законопроект после скандального голосования Рады за правки к другому закону, которые фактически отменили независимость НАБУ и САП. Это вызвало большие протесты в украинских городах и негативную реакцию партнеров.
Новость дополняется...
- 22 июля Рада поддержала, а Зеленский сразу подписал скандальный закон №12414, поправки к которому фактически отменяют независимость НАБУ и САП. Это привело к акции протеста в крупных городах Украины.
- 23 июля президент сказал, что "мы услышали улицу", и пообещал подать законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
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