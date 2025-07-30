Юристи: Президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП не скасовує обшуки без рішення суду

Альтернативний законопроєкт дозволяє обшук без ухвали у разі порятунку життя або переслідування підозрюваного, стверджують правники

Юрист (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Законопроєкт президента Володимира Зеленського, який має повернути незалежність Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, залишає в силі можливість проводити обшуки без рішення суду. Про це в аналізі для LIGA.net повідомили юристи компанії Juscutum.

Правники розповіли, що однією з найбільш обговорюваних норм закону №12414 була зміна до статті 233 Кримінального кодексу України, яка дозволяла правоохоронцям входити до житла без ухвали суду в умовах воєнного стану.

Вони зазначили, що створення легального механізму для обшуків без судового контролю прямо суперечить статті 30 Конституції України, яка передбачає, що "ніхто не має права проникати до житла" інакше як за рішенням суду.

В компанії Juscutum наголосили, що законопроєкт президента №13533 цю норму не скасовує.

"Щобільше, у публічному просторі вона майже не обговорюється — ні Офісом президента, ні Генпрокуратурою", – заявили юристи.

Правники вважають, що альтернативний законопроєкт №13531, поданий низкою народних депутатів, пропонує чітке, конституційно обґрунтоване обмеження: обшук без ухвали дозволяється лише у разі порятунку життя або переслідування підозрюваного. Жодних посилань на "воєнний стан" як самостійну підставу немає.

"Це повернення до правової логіки, коли виключення не перетворюється на норму, а судовий контроль над вторгненням у приватне життя залишається невід’ємним", – резюмували юристи.