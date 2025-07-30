Юристы: Президентский законопроект по НАБУ и САП не отменяет обыски без решения суда
Законопроект президента Владимира Зеленского, который должен вернуть независимость Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, оставляет в силе возможность проводить обыски без решения суда. Об этом в анализе для LIGA.net сообщили юристы компании Juscutum.
Юристы рассказали, что одной из самых обсуждаемых норм закона №12414 было изменение в статью 233 Уголовного кодекса Украины, которая позволяла правоохранителям входить в жилье без решения суда в условиях военного положения.
Они отметили, что создание легального механизма для обысков без судебного контроля прямо противоречит статье 30 Конституции Украины, которая предусматривает, что "никто не имеет права проникать в жилище" иначе как по решению суда.
В компании Juscutum отметили, что законопроект президента №13533 эту норму не отменяет.
"Более того, в публичном пространстве она почти не обсуждается – ни Офисом президента, ни Генпрокуратурой", — заявили юристы.
Юристы считают, что альтернативный законопроект №13531, поданный рядом народных депутатов, предлагает четкое, конституционно обоснованное ограничение: обыск без постановления разрешается только в случае спасения жизни или преследования подозреваемого. Никаких ссылок на "военное положение" как самостоятельное основание нет.
"Это возвращение к правовой логике, когда исключение не превращается в норму, а судебный контроль над вторжением в частную жизнь остается неотъемлемым", — резюмировали юристы.
- 22 июля Рада поддержала, а Зеленский сразу подписал скандальный закон №12414, поправки к которому фактически отменяют независимость НАБУ и САП. Это привело к акции протеста в крупных городах Украины.
- 23 июля президент сказал, что "мы услышали улицу"и пообещал подать законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля законопроект Зеленского был зарегистрирован. Параллельно с ним - законопроект от нардепов.
- 31 июля Рада рассмотрит антикоррупционный законопроект Зеленского, 30 июля его согласовал профильный комитет.
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