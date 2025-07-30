Юристы: Президентский законопроект по НАБУ и САП не отменяет обыски без решения суда

Альтернативный законопроект позволяет обыск без постановления в случае спасения жизни или преследования подозреваемого, утверждают юристы

Юрист (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Законопроект президента Владимира Зеленского, который должен вернуть независимость Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, оставляет в силе возможность проводить обыски без решения суда. Об этом в анализе для LIGA.net сообщили юристы компании Juscutum.

Юристы рассказали, что одной из самых обсуждаемых норм закона №12414 было изменение в статью 233 Уголовного кодекса Украины, которая позволяла правоохранителям входить в жилье без решения суда в условиях военного положения.

Они отметили, что создание легального механизма для обысков без судебного контроля прямо противоречит статье 30 Конституции Украины, которая предусматривает, что "никто не имеет права проникать в жилище" иначе как по решению суда.

В компании Juscutum отметили, что законопроект президента №13533 эту норму не отменяет.

"Более того, в публичном пространстве она почти не обсуждается – ни Офисом президента, ни Генпрокуратурой", — заявили юристы.

Юристы считают, что альтернативный законопроект №13531, поданный рядом народных депутатов, предлагает четкое, конституционно обоснованное ограничение: обыск без постановления разрешается только в случае спасения жизни или преследования подозреваемого. Никаких ссылок на "военное положение" как самостоятельное основание нет.

"Это возвращение к правовой логике, когда исключение не превращается в норму, а судебный контроль над вторжением в частную жизнь остается неотъемлемым", — резюмировали юристы.