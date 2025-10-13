Керівна партія Грузії ініціює посилення правил проведення мітингів

"Грузинська мрія" пропонує за повторну або систематичну образу чи непокору поліціянту карати позбавленням волі до одного року

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

У Грузії керівна партія "Грузинська мрія" підготувала чергові поправки до законодавства, що обмежують проведення вуличних акцій. Про це повідомило Ехо Кавказу.

Згідно з новим законопроєктом, порушення встановлених правил проведення мітингів загрожуватиме кримінальною відповідальністю й передбачатиме до двох років позбавлення волі.

Як повідомив лідер парламентської більшості Іраклі Кірцхалія, документ передбачає:

→ участь в акції із закритим обличчям, використання сльозогінної або токсичної речовини, перекриття дороги або встановлення тимчасових конструкцій каратиметься адміністративним арештом терміном до 15 діб, а для організаторів – до 20 діб;

→ зберігання зброї, піротехніки чи "подібних предметів" під час акції – до 60 діб арешту;

→ відмова виконати вимогу Міністерства внутрішніх справ щодо припинення мітингу – також до 60 діб арешту.

Повторне вчинення таких дій спричинить кримінальну відповідальність – до одного року позбавлення волі, а у разі рецидиву – до двох років.

Крім того, до Кримінального кодексу країни пропонується внести нову статтю: за "повторну або систематичну образу чи непокору поліціянту" може бути призначено позбавлення волі до одного року, а за повторного порушення – до двох років.

Кірцхалія уточнив, що в таких випадках "альтернативні види покарання не застосовуватимуться".

Раніше "Грузинська мрія" вже кілька разів посилювала законодавство, яке регулювало акції: було введено обмеження на використання лазерів та піротехніки, заборону на закриття обличчя, а також збільшено штрафи та строки адміністративного арешту за перекриття доріг.

Від листопада 2024 року в Грузії тривають протести після заяви прем'єра країни про призупинення руху до ЄС.

4 жовтня 2025 року відбулися вибори до органів місцевої влади, на яких ЦВК оголосила переможницею керівну "Грузинську мрію". Це спровокувало нову хвилю мітингів.

Прем'єр Грузії звинуватив учасників акції у спробі держперевороту, водночас поліція застосувала силу проти мітингувальників.