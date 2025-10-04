У Грузії почались протести через місцеві вибори: підпалили барикади, поліція застосувала газ – відео

На місцевих виборах у Грузії перемогла "Грузинська мрія", протестувальники підпалили барикади та погрожували захопити президентський палац

Протести в Грузії. Фото: SOVA

У Грузії 4 жовтня почалися масштабні протести на тлі виборів до органів місцевого самоврядування. Їхня мета – "мирне повалення" правлячої партії "Грузинська мрія", яку не визнає народ і міжнародна спільнота, передають Civil Georgia, Ехо Кавказу та Грузія Online.

По всій країні відкрито 3061 виборчу дільницю. На 2284 з них голосування відбувається в електронному форматі, а на 777 – за традиційною системою. Зареєструвалося 3 513 818 виборців.

У виборах беруть участь 12 партій: "Батьківщина, мова, віра", "Консерватори для Грузії", "Наша об'єднана Грузія", "Вільна Грузія", "Альянс патріотів", "Сильна Грузія – Лело", "Грузія", "Партія зелених", "Народна влада", "Гахар'я – За Грузію", "Гірчі" і "Грузинська мрія".

Великі опозиційні партії – серед них "Коаліція за зміни", "Єдиний національний рух", "Федералісти" та декілька інших бойкотують голосування – вони не беруть участі у виборах. Загалом, з 10 опозиційних партій лише дві пішли на вибори, власне "Сильна Грузія – Лело" та "Гахарія за Грузію".

Паралельний масовий мітинг був запланований на 16:00 (15:00 за Києвом) біля будівлі парламенту в Тбілісі. Для ходи зібралися студенти й інші протестувальники. Грузинські емігранти також запланували різні мітинги в містах Європи та США.

Повідомляється, що вже о 17:15 (16:15 за Києвом) проспект Руставелі в Тбілісі був переповнений "десятками тисяч" людей. Вони намагалися штурмувати президентський палац, до нього спрямували додаткові сили спецпризначенців близько 19:30 (18:30 за Києвом).

Проспект Руставелі в Тбілісі стає переповненим, коли групи протестувальників об'єднуються біля парламенту для мітингу "мирної революції" в день виборів.

🎥 Ніні Габрітхідзе/Civil.ge pic.twitter.com/eqgVwakXtj - Civil.ge (@CivilGe) 4 жовтня 2025 року

На вулиці Атонелі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти протестувальників.

Фото: Mo Se/facebook

О 20:00 (19:00 за Києвом) стало відомо, що правляча партія "Грузинська мрія" здобула перемогу у всіх муніципалітетах у першому турі – 76,3% голосів. Її не визнають ані народ, ані міжнародна спільнота.

Після цього протестувальники підпалили барикади біля площі Свободи, куди було стягнуто велику кількість силовиків, і попрямували до штаб-квартири партії.

Протестувальники підпалили барикади біля Площі Свободи, оскільки ОМОН у великих кількостях розгорнув свої війська в цьому районі.



🎥 Ніні Габрітхідзе/Civil.ge pic.twitter.com/QlkHVKbGsT - Civil.ge (@CivilGe) 4 жовтня 2025 року

ОМОН зачистив сцену біля президентського палацу, проте протестувальники та поліція продовжують протистояти на прилеглих територіях. 🎥 Ніні Габрітчидзе pic.twitter.com/aZUbdLtQHo - Civil.ge (@CivilGe) 4 жовтня 2025 року

Фото: Mo Se/facebook

Фото: Mo Se/facebook

Фото: SOVA