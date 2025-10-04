В Грузии протесты из-за местных выборов: подожгли баррикады, полиция применяет газ – видео
В Грузии 4 октября начались масштабные протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления. Их цель – "мирное свержение" правящей партии "Грузинская мечта", которую не признает народ и международное сообщество, передают Civil Georgia, Эхо Кавказа и Грузия Online.
По всей стране открыт 3061 избирательный участок. На 2284 из них голосование проходит в электронном формате, а на 777 – по традиционной системе. Зарегистрировалось 3 513 818 избирателей.
В выборах участвуют 12 партий: "Родина, язык, вера", "Консерваторы для Грузии", "Наша объединенная Грузия", "Свободная Грузия", "Альянс патриотов", "Сильная Грузия – Лело", "Грузия", "Партия зеленых", "Народная власть", "Гахария – За Грузию", "Гирчи" и "Грузинская мечта".
Крупные оппозиционные партии – в том числе "Коалиция за перемены", "Единое национальное движение", "Федералисты" и несколько других бойкотируют голосование – они не участвуют в выборах. В общей сложности из 10 оппозиционных партий только две пошли на выборы, собственно "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария за Грузию".
Параллельный массовый митинг был запланирован на 16:00 (15:00 по Киеву) у здания парламента в Тбилиси. Для шествия собрались студенты и другие протестующие. Грузинские эмигранты также запланировали различные митинги в городах Европы и США.
Сообщается, что уже к 17:15 (16:15 по Киеву) проспект Руставели в Тбилиси был переполнен "десятками тысяч" людей. Они пытались штурмовать президентский дворец, к нему направили дополнительные силы спецназа около 19:30 (18:30 по Киеву).
Tbilisi's Rustaveli Avenue gets crowded as groups of protesters unite at parliament for election-day 'peaceful revolution' rally.— Civil.ge (@CivilGe) October 4, 2025
🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/eqgVwakXtj
На улице Атонели полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих.
В 20:00 (19:00 по Киеву) стало известно, что правящая партия "Грузинская мечта" одержала победу во всех муниципалитетах в первом туре – 76,3% голосов. Ее не признают ни народ, ни международное сообщество,
После этого протестующие подожгли баррикады возле площади Свободы, куда было стянуто большое количество силовиков, и направились к штаб-квартире партии.
Protesters have set fire to barricades near Liberty Square as riot police deploy in large numbers to the area.— Civil.ge (@CivilGe) October 4, 2025
🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/QlkHVKbGsT
Riot police cleared the scene at presidential palace, but protesters and police continue to face off in nearby areas. 🎥 Nini Gabritchidze pic.twitter.com/aZUbdLtQHo— Civil.ge (@CivilGe) October 4, 2025
- 28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. Однако в тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.
- После этого заявления в Тбилиси начались митинги.
- 4 октября 2025 года пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили написала, что захват президентского дворца может быть инсценирован действующими властями, чтобы дискредитировать протесты народа, которые продолжаются уже 310 суток.
