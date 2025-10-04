В Грузии протесты из-за местных выборов: подожгли баррикады, полиция применяет газ – видео
Протесты в Грузии. Фото: SOVA

В Грузии 4 октября начались масштабные протесты на фоне выборов в органы местного самоуправления. Их цель – "мирное свержение" правящей партии "Грузинская мечта", которую не признает народ и международное сообщество, передают Civil Georgia, Эхо Кавказа и Грузия Online

По всей стране открыт 3061 избирательный участок. На 2284 из них голосование проходит в электронном формате, а на 777 – по традиционной системе. Зарегистрировалось 3 513 818 избирателей.

В выборах участвуют 12 партий: "Родина, язык, вера", "Консерваторы для Грузии", "Наша объединенная Грузия", "Свободная Грузия", "Альянс патриотов", "Сильная Грузия – Лело", "Грузия", "Партия зеленых", "Народная власть", "Гахария – За Грузию", "Гирчи" и "Грузинская мечта". 

Крупные оппозиционные партии – в том числе "Коалиция за перемены", "Единое национальное движение", "Федералисты" и несколько других бойкотируют голосование – они не участвуют в выборах. В общей сложности из 10 оппозиционных партий только две пошли на выборы, собственно "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария за Грузию".

Параллельный массовый митинг был запланирован на 16:00 (15:00 по Киеву) у здания парламента в Тбилиси. Для шествия собрались студенты и другие протестующие. Грузинские эмигранты также запланировали различные митинги в городах Европы и США.

Сообщается, что уже к 17:15 (16:15 по Киеву) проспект Руставели в Тбилиси был переполнен "десятками тысяч" людей. Они пытались штурмовать президентский дворец, к нему направили дополнительные силы спецназа около 19:30 (18:30 по Киеву).

На улице Атонели полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих.

Фото: Mo Se/facebook

В 20:00 (19:00 по Киеву) стало известно, что правящая партия "Грузинская мечта" одержала победу во всех муниципалитетах в первом туре – 76,3% голосов. Ее не признают ни народ, ни международное сообщество,

После этого протестующие подожгли баррикады возле площади Свободы, куда было стянуто большое количество силовиков, и направились к штаб-квартире партии.

Фото: Mo Se/facebook
Фото: Mo Se/facebook
Фото: SOVA
  • 28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. Однако в тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.
  • После этого заявления в Тбилиси начались митинги.
  • 4 октября 2025 года пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили написала, что захват президентского дворца может быть инсценирован действующими властями, чтобы дискредитировать протесты народа, которые продолжаются уже 310 суток.
