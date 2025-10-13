Правящая партия Грузии инициирует ужесточение правил проведения митингов

"Грузинская мечта" предлагает за повторное или систематическое оскорбление или неповиновение полицейскому наказывать лишением свободы до одного года

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" подготовила очередные поправки в законодательство, ограничивающие проведение уличных акций. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

Согласно новому законопроекту, нарушение установленных правил проведения митингов будет грозить уголовной ответственностью и предусматривать до двух лет лишения свободы.

Как сообщил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия, документ предусматривает:

→ участие в акции с закрытым лицом, использование слезоточивого или токсичного вещества, перекрытие дороги или установка временных конструкций будет наказываться административным арестом сроком до 15 суток, а для организаторов – до 20 суток;

→ хранение оружия, пиротехники или "подобных предметов" во время акции – до 60 суток ареста;

→ отказ выполнить требование Министерства внутренних дел о прекращении митинга – также до 60 суток ареста.

Повторное совершение таких действий повлечет уголовную ответственность – до одного года лишения свободы, а в случае рецидива – до двух лет.

Кроме того, в Уголовный кодекс страны предлагается внести новую статью: за "повторное или систематическое оскорбление либо неповиновение полицейскому" может быть назначено лишение свободы до одного года, а при повторном нарушении – до двух лет.

Кирцхалия уточнил, что в таких случаях "альтернативные виды наказания применяться не будут".

Ранее "Грузинская мечта" уже несколько раз ужесточала законодательство, которое регулировало акции: были введены ограничения на использование лазеров и пиротехники, запрет на закрытие лица, а также увеличены штрафы и сроки административного ареста за перекрытие дорог.

С ноября 2024 года в Грузии продолжаются протесты после заявления премьера страны о приостановлении движения в ЕС.

4 октября 2025 года состоялись выборы в органы местной власти, на которых ЦИК объявила победительницей правящую "Грузинскую мечту". Это спровоцировало новую волну митингов.

Премьер Грузии обвинил участников акции в попытке госпереворота, при этом полиция применила силу против митингующих.