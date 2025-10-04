Протесты в Грузии. Премьер обвинил участников в попытке госпереворота, начались задержания

Протестующие в Тбилиси бросают петарды в силовиков, те отвечают слезоточивым газом. Есть пострадавшие и задержанные

Протесты в Грузии возле президентского дворца (Фото: t.me/sova_georgia)

Мэр Тбилиси Каха Каладзе и премьер-министр Ираклий Кобахидзе от непризнанной правящей партии "Грузинская места" обвинили протестующий в попытке госпереворота. Об этом сообщают News Georgia, SOVA и Civil Georgia.

Заявление о "прямой попытке государственного переворота" прозвучало от мэра Тбилиси на брифинге вечером 4 октября. Он пообещал "адекватный ответ" и привлечь виновных к ответственности.

В то же время Кобахидзе угрожает митингующим арестами.

"То, что мы видели, например, на улице Атонели, является уголовным преступлением, и каждый, кто участвовал в этом акте насилия, будет привлечен к ответственности… Предположу, что на фоне этого насилия нам придется задержать гораздо больше 30 бессовестных преступников… Пусть ждут ответ. Ответ будет строгим", – сказал он также во время брифинга.

Премьер заявил, что посол Евросоюза в Грузии якобы высказался в "поддержку идеи свержения конституционного строя" страны и потребовал, чтобы тот осудил насилие участников акций протеста.

"На этом фоне, конечно же, на после ЕС в Грузии лежит особая ответственность. Пусть он выйдет и будет добр решительно осудить и дистанцироваться от всего происходящего на улицах Тбилиси – это его прямая обязанность на фоне того, когда мы прямо слышали заявления в поддержку попытки свержения конституционного строя", – сказал Кобахидзе.

Министерство внутренних дел начало следствие по четырем статьям уголовного кодекса. Протестующих обвиняют в призывах к свержению власти, организации группового насилия, захвате учреждений телерадиовещания или стратегических объектов, а также в повреждении или уничтожении веще.

4 октября протесты начались параллельно муниципальным выборам в Грузии. Демонстранты переместились с проспекта Руставели к президентскому дворцу на улице Атонели, где начались беспорядки. Их требование – свержение власти "Грузинской мечты".

Против митингующих задействовали спецназ и других силовиков. Они применяют водомет и слезоточивый газ. Демонстранты же выстроили баррикады и отстреливались камнями. Известно о 14 пострадавших полицейских в результате прямых столкновений, прошли первые задержания протестующих.

Тем временем Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты муниципальных выборов. Правящая партия "Грузинская мечта", которую не признает народ и международное общество, лидирует с 80,7% голосов по всей стран. В то же время оппозиционные партии в совокупности получили 19,3% голосов избирателей.

В районе площади Орбелиани – перекрестный "огонь": протестующие бросали в силовиков петарды, спецназовцы обстреливали их капсулами со слезоточивым газом.

