Протестувальники в Тбілісі кидають петарди в силовиків, ті відповідають сльозогінним газом. Є постраждалі та затримані

Протести в Грузії біля президентського палацу (Фото: t.me/sova_georgia)

Мер Тбілісі Каха Каладзе і прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе від невизнаної керівної партії "Грузинське місце" звинуватили протестувальників у спробі держперевороту. Про це повідомляють News Georgia, SOVA та Civil Georgia.

Заява про "пряму спробу державного перевороту" прозвучала від мера Тбілісі на брифінгу увечері 4 жовтня. Він пообіцяв "адекватну відповідь" і притягнути винних до відповідальності.

Водночас Кобахідзе погрожує мітингувальникам арештами.

"Те, що ми бачили, наприклад, на вулиці Атонелі, є кримінальним злочином, і кожен, хто брав участь у цьому акті насильства, буде притягнутий до відповідальності... Припущу, що на тлі цього насильства нам доведеться затримати значно більше ніж 30 безсовісних злочинців... Нехай чекають на відповідь. Відповідь буде суворою", – сказав він також під час брифінгу.

Прем'єр заявив, що посол Євросоюзу в Грузії нібито висловився на "підтримку ідеї повалення конституційного ладу" країни і зажадавщоб той засудив насильство учасників акцій протесту.

"На цьому тлі, звичайно ж, на після ЄС у Грузії лежить особлива відповідальність. Нехай він вийде і буде добрий рішуче засудити і дистанціюватися від усього, що відбувається на вулицях Тбілісі – це його прямий обов'язок на тлі того, коли ми прямо чули заяви на підтримку спроби повалення конституційного ладу", – сказав Кобахідзе.

Міністерство внутрішніх справ початок слідство за чотирма статтями кримінального кодексу. Протестувальників звинувачують у закликах до повалення влади, організації групового насильства, захопленні установ телерадіомовлення або стратегічних об'єктів, а також у пошкодженні або знищенні речовини.

4 жовтня протести почалися паралельно муніципальним виборам у Грузії. Демонстранти перемістилися з проспекту Руставелі до президентського палацу на вулиці Атонелі, де почалися заворушення. Їхня вимога – повалення влади "Грузинської мрії".

Проти мітингувальників задіяли спецназ та інших силовиків. Вони застосовують водомет і сльозогінний газ. Демонстранти ж вибудували барикади і відстрілювалися камінням. Відомо про 14 постраждалих поліцейських унаслідок прямих сутичок, відбулися перші затримання протестувальників.

Тим часом Центральна виборча комісія опублікувала попередні результати муніципальних виборів. Правляча партія "Грузинська мрія", яку не визнає народ і міжнародне співтовариство, лідирує з 80,7% голосів по всій країн. Водночас опозиційні партії в сукупності отримали 19,3% голосів виборців.

У районі площі Орбеліані – перехресний "вогонь": протестувальники кидали в силовиків петарди, спецпризначенці обстрілювали їх капсулами зі сльозогінним газом.

Протест у Грузії вже переріс у масові заворушення. Спецпризначенці розганяють протестувальників зброєю та водометами, а ті кидають каміння в силовиків і підпалюють барикади.



Є поранені та затримані.



Є росіяни.



