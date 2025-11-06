Грузія звинуватила Україну в нібито перешкоджанні її вступу до Євросоюзу

Грузинська міністерка закордонних справ Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито заважала Тбілісі отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу

Мака Бочорішвілі (Фото: МЗС Грузії)

Грузинська міністерка закордонних справ Мака Бочорішвілі заявила, що саме Україна нібито створює перешкоди на шляху Тбілісі до членства в Європейському Союзі. Про це повідомляє SOVA.

"Процес інтеграції Грузії до Європейського Союзу та отримання статусу кандидата певним чином супроводжувався негативним ставленням України – аби Грузія не отримала цього статусу. Ми на власні очі бачили, які кампанії проводилися у 2022–2023 роках... Україна в різних формах виступала проти євроінтеграції Грузії. Це відбувалося відкрито, і всі ми про це знаємо", – заявила Бочорішвілі.

Міністерка наголосила, що Грузія "завжди декларувала політичну підтримку України" і продовжує дотримуватися цієї позиції. Водночас вона розкритикувала висновки ЄК щодо процесу євроінтеграції своєї країни, назвавши їх такими, що "повністю спотворюють реальні факти".

За словами Бочорішвілі, позиція Грузії в питаннях безпеки відповідає підходу країн-членів ЄС і НАТО: "Ніхто не хоче вступати в конфронтацію з Росією та створювати додаткові виклики безпеці. Першочерговий обов’язок уряду – уникати загроз для країни".

Очільниця МЗС також прокоментувала заяви посла ЄС у Грузії Павла Герчинського, зазначивши, що вони повністю збігаються з позицією керівництва ЄС, зокрема верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас та єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.

"На жаль, ми бачили єдину заяву Брюсселя, у якій навмисно спотворено факти, що сталися у Грузії 4 жовтня. Навмисне створюються хибні уявлення й робляться неправильні висновки щодо нашої країни", – додала Бочорішвілі.

Українська сторона звинувачення Бочорішвілі поки що не прокоментувала.