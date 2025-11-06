Грузия обвинила Украину в якобы препятствовании ее вступлению в Евросоюз

Грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили заявила, что Украина якобы мешала Тбилиси получить статус кандидата на вступление в ЕС

Мака Бочоришвили (Фото: МИД Грузии)

Грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили заявила, что именно Украина якобы создает препятствия на пути Тбилиси к членству в Европейском Союзе. Об этом сообщает SOVA.

"Процесс интеграции Грузии в Европейский Союз и получения статуса кандидата определенным образом сопровождался негативным отношением Украины – чтобы Грузия не получила этого статуса. Мы собственными глазами видели, какие кампании проводились в 2022-2023 годах... Украина в разных формах выступала против евроинтеграции Грузии. Это происходило открыто, и все мы об этом знаем", – заявила Бочоришвили.

Министр подчеркнула, что Грузия "всегда декларировала политическую поддержку Украины" и продолжает придерживаться этой позиции. В то же время она раскритиковала выводы ЕК о процессе евроинтеграции своей страны, назвав их "полностью искажающими реальные факты".

По словам Бочоришвили, позиция Грузии в вопросах безопасности соответствует подходу стран-членов ЕС и НАТО: "Никто не хочет вступать в конфронтацию с Россией и создавать дополнительные вызовы безопасности. Первоочередная обязанность правительства – избегать угроз для страны".

Глава МИД также прокомментировала заявления посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, отметив, что они полностью совпадают с позицией руководства ЕС, в частности верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

"К сожалению, мы видели единственное заявление Брюсселя, в котором намеренно искажены факты того, что произошло в Грузии 4 октября. Намеренно создаются ложные представления и делаются неправильные выводы о нашей стране", – добавила Бочоришвили.

Украинская сторона обвинения Бочоришвили пока не прокомментировала.