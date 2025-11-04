Свириденко: Украина показала прогресс на пути в ЕС и получила высокую оценку – детали

Евросоюз (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Европейская Комиссия 4 ноября приняла ежегодный Пакет расширения, который оценивает прогресс всех стран-кандидатов и потенциальных кандидатов за последние 12 месяцев. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что Украина получила самые высокие оценки.

"Мы рады, что отчет подтверждает: Украина демонстрирует последовательный прогресс на пути к членству в ЕС. Это наш лучший результат за три года на пути к вступлению. И самое главное – ни разу мы не получили негативной оценки", – сказала она.

В отчете указано, что несмотря на полномасштабную войну России, Украина "твердо привержена" пути к вступлению в ЕС. В частности, были приняты дорожные карты по верховенству права, государственному управлению и функционированию демократических институтов, и план действий в отношении национальных меньшинств.

Эти изменения получили положительную оценку от ЕС.

Также в документе сказано, что Киев выполнил условия, для открытия нескольких переговорных кластеров: первого (основы), второго (внешние отношения) и шестого (внутренний рынок).

Ожидается, что до конца 2025 года Украина выполнит условия для открытия других трех кластеров и будет работать над тем, чтобы Европейский совет был в состоянии открыть все кластеры.

"Правительство Украины заявило о своей цели предварительно завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Еврокомиссия стремится поддержать эту амбициозную цель, но считает, что для ее достижения нужно ускорить темпы реформ, в частности относительно основополагающих принципов, в том числе верховенства права", – говорится в отчете.

Президент Владимир Зеленский отметил, что прогресс на пути к Евросоюзу достигается благодаря усилиям миллионов граждан.

"Мы ожидаем решительных действий Евросоюза для преодоления всех искусственных препятствий на пути к сильной и единой Европе. Единство и сила – это два ключевых элемента для того, чтобы европейский проект был успешным и обеспечил безопасность, благосостояние и гарантированный мир для всех европейских народов, общин и семей", – сказал он.