Украина официально закончила скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС
Украина и Европейский Союз завершили скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии, также об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"В самых сложных обстоятельствах Украина рекордно быстро завершила процесс проверки всего своего законодательства, закладывая основу для своего европейского будущего", – написала еврокомиссар.
Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий, процесс скрининга между Украиной и Еврокомиссией длился 15 месяцев и стал одним из самых быстрых, которые когда-либо проводились со странами-кандидатами на вступление в ЕС.
После завершения скрининга Еврокомиссия готовит свои выводы по каждому из 35 переговорных разделов – рынок, энергетика, экология, судебная система, права человека и тому подобное.
Когда выводы готовы, Совет ЕС принимает политическое решение об открытии переговоров по конкретным сферам.
Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня 2022 года. Это решение приняли лидеры ЕС на саммите в Брюсселе. Через два года, в июле 2024 года, Украина начала детальную сверку своего законодательства с правом ЕС.
- 28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.
- 14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.
- В сентябре глава МИД Литвы Будрис сообщил, что ЕС ищет альтернативные решения по открытию переговорных кластеров для вступления Украины в Европейский Союз в связи с вето Венгрии.
