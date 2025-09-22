"Не можем быть заложниками". Будрис заявил о поиске плана Б по вступлению Украины в ЕС

Кястутис Будрис (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Европейский Союз ищет альтернативные решения по открытию переговорных кластеров для вступления Украины в Европейский Союз в связи с вето Венгрии. Об этом в интервью Европейской правде сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

На вопрос о том, есть ли способ ускорить евроинтеграцию Украины в условиях венгерского вето, министр ответил утвердительно. По его словам, приоритетом является единодушное согласие членов ЕС по расширению. Но принцип, который лежит в основе процесса расширения – о том, что продвижение зависит от достижений кандидата – сейчас подорван.

Будрис подчеркнул, что Украина полностью соответствует критериям для продвижения вперед. Это вывод Еврокомиссии, и никто не ставит его под сомнение, но Венгрия постоянно манипулирует своим правом вето.

"Они срывают и компрометируют сам процесс расширения. Их действия – очень деструктивные, потому что подрывают корни и основы Евросоюза как организации. Еще раз подчеркну: мы стремимся получить 27 голосов, но пока этого не произошло, мы ищем альтернативные решения", — добавил министр.

Глава литовской дипломатии акцентировал, что речь идет о плане Б.

"Мы не можем быть заложниками [вето Венгрии], и есть пути, как нам пойти вперед", — сказал он.

Будрис заявил, что во время председательства Дании есть возможность и время, чтобы перейти к неформальным этапам, которые будут формально финализированы чуть позже. Нынешняя методология расширения позволяет такой подход.

"Эти шаги продемонстрируют наше уважение к правилам ЕС, а также помогут процессу реформ в Украине. Это также позволит нам сохранить ресурсы, мобилизованные Еврокомиссией, а также удержать внимание стран-членов", — резюмировал он.

14 марта 2025 года Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности нужна поддержка всех членов блока.

26 июня Орбан объявил результаты пропагандистского национального опроса Voks2025 относительно вступления Украины в ЕС. Он заявил, что абсолютное большинство венгров проголосовали против.