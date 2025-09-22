"Не можемо бути заручниками". Глава МЗС Литви заявив про пошук плану Б щодо вступу України в ЄС

Україна повністю відповідає критеріям для просування вперед до членства в Євросоюзі, вважає Кястутіс Будріс

Кястутіс Будріс (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Європейський Союз шукає альтернативні рішення щодо відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу у зв’язку з вето Угорщини. Про це в інтерв’ю Європейській правді повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

На запитання про те, чи є спосіб пришвидшити євроінтеграцію України в умовах угорського вето, міністр відповів ствердно. За його словами, пріоритетом є одностайна згода членів ЄС щодо розширення. Але принцип, який лежить в основі процесу розширення – про те, що просування залежить від досягнень кандидата, – зараз підважений.

Будріс наголосив, що Україна повністю відповідає критеріям для просування вперед. Це висновок Єврокомісії, і ніхто не ставить його під сумнів, але Угорщина постійно маніпулює своїм правом вето.

"Вони зривають і компрометують сам процес розширення. Їхні дії дуже деструктивні, бо підривають коріння й основи Євросоюзу як організації. Ще раз підкреслю: ми прагнемо отримати 27 голосів, але поки цього не сталося, ми шукаємо альтернативні рішення", – додав міністр.

Очільник литовської дипломатії акцентував, що йдеться про план Б.

"Ми не можемо бути заручниками [вето Угорщини], і є шляхи, як нам піти вперед", – сказав він.

Будріс заявив, що під час головування Данії є можливість і час, щоб перейти до неформальних етапів, які будуть формально фіналізовані трохи згодом. Нинішня методологія розширення дозволяє такий підхід.

"Ці кроки продемонструють нашу повагу до правил ЄС, а також допоможуть процесу реформ в Україні. Це також дозволить нам зберегти ресурси, мобілізовані Єврокомісією, а також утримати увагу країн-членів", – резюмував він.

14 березня 2025 року Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики й безпеки потрібна підтримка усіх членів блоку.

26 червня Орбан оголосив результати пропагандистського національного опитування Voks2025 щодо вступу України до ЄС. Він заявив, що абсолютна більшість угорців проголосували проти.