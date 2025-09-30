Україна офіційно закінчила скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС

Процес скринінгу між Україною та Єврокомісією став одним із найшвидших з країнами-кандидатами на вступ до ЄС

Ілюстративне фото: Depositphotos

Україна і Європейський Союз завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це йдеться на сайті Єврокомісії, також про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"У найскладніших обставинах Україна рекордно швидко завершила процес перевірки всього свого законодавства, закладаючи основу для свого європейського майбутнього", – написала єврокомісарка.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, процес скринінгу між Україною та Єврокомісією тривав 15 місяців і став одним із найшвидших, що коли-небудь проводилися з країнами-кандидатами на вступ до ЄС.

Після завершення скринінгу Єврокомісія готує свої висновки щодо кожного з 35 переговорних розділів: ринок, енергетика, екологія, судова система, права людини тощо.

Коли висновки готові, Рада ЄС ухвалює політичне рішення про відкриття переговорів з конкретних сфер.

Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу 23 червня 2022 року. Це рішення ухвалили лідери ЄС на саміті в Брюсселі. За два роки, у липні 2024 року, Україна розпочала детальне звіряння свого законодавства з правом ЄС.