Україна офіційно закінчила скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС
Україна і Європейський Союз завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це йдеться на сайті Єврокомісії, також про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
"У найскладніших обставинах Україна рекордно швидко завершила процес перевірки всього свого законодавства, закладаючи основу для свого європейського майбутнього", – написала єврокомісарка.
Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, процес скринінгу між Україною та Єврокомісією тривав 15 місяців і став одним із найшвидших, що коли-небудь проводилися з країнами-кандидатами на вступ до ЄС.
Після завершення скринінгу Єврокомісія готує свої висновки щодо кожного з 35 переговорних розділів: ринок, енергетика, екологія, судова система, права людини тощо.
Коли висновки готові, Рада ЄС ухвалює політичне рішення про відкриття переговорів з конкретних сфер.
Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу 23 червня 2022 року. Це рішення ухвалили лідери ЄС на саміті в Брюсселі. За два роки, у липні 2024 року, Україна розпочала детальне звіряння свого законодавства з правом ЄС.
- 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС.
- 14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.
- У вересні глава МЗС Литви Будріс повідомив, що ЄС шукає альтернативні рішення щодо відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу через з вето Угорщини.
