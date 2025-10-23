ЕС готов открыть переговорные кластеры по вступлению Украины в ноябре – еврокомиссар Кос

По словам еврокомиссара, речь идет о переговорах по вступлению как Украины, так и Молдовы

Марта Кос (Фото: x.com/MartaKosEU)

После 1 ноября все кластеры по вступлению Украины в Евросоюз будут готовы к открытию. Если бы не позиция Венгрии, которая выступает против этого, переговоры бы стартовали раньше, сказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает корреспондентка LIGA.net с мероприятия, организованного Renew Europe в Брюсселе.

Она отметила, что нужно защитить Европу от России и Украина сейчас борется за это, как и Молдова. Кос выразила надежду, что лидеры ЕС скоро смогут прийти к конструктивному решению об открытии кластеров о вступлении в ЕС для обеих стран.

"Я надеюсь, что лидеры скоро откроют кластеры, мы готовы к этому. После 1 ноября все кластеры будут готовы к открытию", – отметила еврокомиссар.

Она подчеркнула, что открытие кластеров позволит "очень много" как для Украины, так и для Молдовы. Однако отметила, что Венгрия остается единственной страной, которая блокирует открытие кластеров с Украиной. Если бы не эта позиция, переговоры о вступлении уже бы начались.