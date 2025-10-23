ЄС готовий відкрити переговорні кластери щодо вступу України після 1 листопада – єврокомісарка Кос

За словами єврокомісарки, йдеться про переговори щодо вступу як України, так і Молдови

Марта Кос (Фото: x.com/MartaKosEU)

Після 1 листопада усі кластери щодо вступу України до Євросоюзу будуть готові до відкриття. Якби не позиція Угорщини, яка виступає проти цього, переговори б стартували раніше, сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє кореспондентка LIGA.net із заходу, організованого Renew Europe у Брюсселі.

Вона зазначила, що потрібно захистити Європу від Росії і Україна наразі бореться за це, як і Молдова. Кос виказала сподівання, що лідери ЄС скоро зможуть прийти до конструктивного рішення щодо відкриття кластерів про вступ до ЄС для обох країн.

"Я сподіваюся, що лідери скоро відкриють кластери, ми готові до цього. Після 1 листопада всі кластери будуть готові до відкриття", – зазначила єврокомісарка.

Вона підкреслила, що відкриття кластерів дозволить "дуже багато" як для України, так і для Молдови. Однак наголосила, що Угорщина лишається єдиною країною, яка блокує відкриття кластерів з Україною. Якби не ця позиція, переговори про вступ вже б розпочалися.