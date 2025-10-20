Заявка України на членство в Євросоюзі очікує прориву в грудні – віцепрем’єр Качка

Тарас Качка (Фото: Thomas Traasdahl/EPA)

Завдяки "креативним рішенням" для подолання опору Угорщини Україна очікує прориву у просуванні своєї заявки на членство в Європейський Союз до кінця цього року. Про це в коментарі газеті Politico повідомив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

За його словами, лідери ЄС можуть підписати відкриття шести переговорних кластерів у грудні, оскільки "політичний імпульс" нарощується, а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стикається з дедалі більшим тиском щодо зняття свого вето.

"Можна завершити підготовку до відновлення роботи всіх кластерів, і якщо буде політичний імпульс, всі кластери можуть бути відкриті вже до кінця цього року", – уточнив Качка, додавши, що позиція Угорщини стає все більше необґрунтованою.

Однак під час зупинки у Брюсселі Качка заявив, що "болісний" опір Угорщини членству України не є непереборним і що рішення, найімовірніше, буде знайдено під час грудневої зустрічі європейських лідерів.

"Я вірю, що держави-члени знайдуть рішення у грудні", – сказав він, поділившись із представниками ЄС нотатками про внутрішні реформи в Україні.

Качка додав, що особиста зустріч Орбана з президентом Володимиром Зеленським могла б розв'язувати проблему, хоча він не зміг сказати, "коли та де вона відбудеться".

У матеріалі йдеться, що у 2023 році Україна отримала політичне "зелене світло" для початку переговорів про вступ до ЄС і вже кілька місяців веде переговори про вступ до блоку. Але без офіційного схвалення всіх 27 країн ЄС Київ не зможе розпочати процес вступу, що викликає дедалі більше розчарування у мільйонів українців.

"В [українському] суспільстві важко пояснити, що нам треба чекати. Чекати – не варіант. Нам потрібно знайти рішення тут і зараз. Це важливо як для України, так і для Євросоюзу", – акцентував Качка.