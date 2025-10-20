Заявка Украины на членство в Евросоюзе ожидает прорыва в декабре – вице-премьер Качка

Тарас Качка (Фото: Thomas Traasdahl/EPA)

Благодаря "креативным решениям" для преодоления сопротивления Венгрии Украина ожидает прорыва в продвижении своей заявки на членство в Европейский Союз до конца этого года. Об этом в комментарии газете Politico сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

По его словам, лидеры ЕС могут подписать открытие шести переговорных кластеров в декабре, поскольку "политический импульс" наращивается, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сталкивается с растущим давлением по снятию своего вето.

"Можно завершить подготовку к возобновлению работы всех кластеров, и если будет политический импульс, все кластеры могут быть открыты уже до конца этого года", – уточнил Качка, добавив, что позиция Венгрии становится все более необоснованной.

Однако во время остановки в Брюсселе Качка заявил, что "болезненное" сопротивление Венгрии членству Украины не является непреодолимым и что решение, скорее всего, будет найдено во время декабрьской встречи европейских лидеров.

"Я верю, что государства-члены найдут решение в декабре", – сказал он, поделившись с представителями ЕС заметками о внутренних реформах в Украине.

Качка добавил, что личная встреча Орбана с президентом Владимиром Зеленским могла бы решить проблему, хотя он не смог сказать, "когда и где она состоится".

В материале говорится, что в 2023 году Украина получила политический "зеленый свет" для начала переговоров о вступлении в ЕС и уже несколько месяцев ведет переговоры о вступлении в блок. Но без официального одобрения всех 27 стран ЕС Киев не сможет начать процесс вступления, что вызывает все большее разочарование у миллионов украинцев.

"В [украинском] обществе трудно объяснить, что нам надо ждать. Ждать – не вариант. Нам нужно найти решение здесь и сейчас. Это важно как для Украины, так и для Евросоюза", – акцентировал Качка.