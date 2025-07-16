Україна готова до відкриття першого переговорного кластера з ЄС

Єрмак заявив, що Україна повністю виконала свої зобовʼязання для початку переговорів щодо вступу до ЄС

Андрій Єрмак, Саймон Мордю та Катаріна Матернова (Фото: t.me/ermaka2022)

Україна повністю виконала свої зобовʼязання для початку переговорів про вступ до ЄС і готова до відкриття першого переговорного кластера. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак повідомив, що провів зустрічі із заступником гендиректора Генерального директорату Єврокомісії з питань розширення та сусідства Саймоном Мордю та посолкою ЄС в Україні Катаріною Матерновою.

Керівник ОП наголосив, що також обговорили з представниками ЄС подальшу фінансову підтримку з боку Євросоюзу.

За його словами, ці ресурси мають стратегічне значення для забезпечення стійкості України під час війни та для проведення подальших реформ.

"Висловив позитивні очікування всіх українців щодо подальшого прогресу на шляху до членства в Європейському Союзі. Це – ключовий етап у нашому русі до повноправної участі в європейській родині", – написав Єрмак.

7 червня Європейська комісія рекомендувала почати переговори щодо вступу України до ЄС до того, як Угорщина почне головувати у блоці.

22 червня Зеленський визначив делегацію України для участі у переговорах з ЄС. Очолила делегацію Стефанішина, також у складі Єрмак, Корнієнко і представники низки відомств.

25 червня офіційно стартували переговори щодо вступу України до ЄС.