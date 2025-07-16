Украина готова к открытию первого переговорного кластера с ЕС

Ермак заявил, что Украина полностью выполнила свои обязательства для начала переговоров о вступлении в ЕС

Андрей Ермак, Саймон Мордю и Катарина Матернова (Фото: t.me/ermaka2022)

Украина полностью выполнила свои обязательства для начала переговоров о вступлении в ЕС и готова к открытию первого переговорного кластера. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак сообщил, что провел встречи с заместителем генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и соседства Саймоном Мордю и послом ЕС в Украине Катариной Матерновой.

Руководитель ОП подчеркнул, что также обсуждал с представителями ЕС дальнейшую финансовую поддержку со стороны Европейского Союза.

По его словам, эти ресурсы имеют стратегическое значение для обеспечения устойчивости Украины во время войны и для проведения дальнейших реформ.

"Выразил позитивные ожидания всех украинцев относительно дальнейшего прогресса на пути к членству в Европейском Союзе. Это ключевой этап в нашем движении к полноценному участию в европейской семье", – написал Ермак.