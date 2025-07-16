Украина готова к открытию первого переговорного кластера с ЕС
Украина полностью выполнила свои обязательства для начала переговоров о вступлении в ЕС и готова к открытию первого переговорного кластера. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак сообщил, что провел встречи с заместителем генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и соседства Саймоном Мордю и послом ЕС в Украине Катариной Матерновой.
Руководитель ОП подчеркнул, что также обсуждал с представителями ЕС дальнейшую финансовую поддержку со стороны Европейского Союза.
По его словам, эти ресурсы имеют стратегическое значение для обеспечения устойчивости Украины во время войны и для проведения дальнейших реформ.
"Выразил позитивные ожидания всех украинцев относительно дальнейшего прогресса на пути к членству в Европейском Союзе. Это ключевой этап в нашем движении к полноценному участию в европейской семье", – написал Ермак.
- 7 июня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.
- 22 июня Зеленский определил делегация Украины для участия в переговорах с ЕС. Делегацию возглавила Стефанишина, в состав также вошли Ермак, Корниенко и представители ряда ведомств.
- 25 июня официально начались переговоры о вступлении Украины в ЕС.
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