Стефанишина: Для начала переговоров о вступлении в ЕС согласие Венгрии не требуется
Для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не требуется одобрение Венгрии, которая ранее заявляла о несогласии с евроинтеграцией Украины и блокировке начала переговоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Факты ICTV".
По ее словам, позиция Венгрии в отношении открытия первого переговорного кластера с Украиной подтолкнула ЕС к глубокому изучению и переосмыслению вопроса расширения, который является приоритетным.
"Политический демпинг Венгрии, который снижает амбиции ЕС путем блокирования, стал толчком для анализа и поиска решений, и стало ясно, что ни договор о создании Европейского союза, ни какие-либо решения, принятые на уровне Европарламента или Европейского совета, не обязывают к тому, чтобы это [открытие переговоров] было единогласным решением", – заявила вице-премьер.
Она сообщила, что единогласное решение касается только прекращения переговоров или закрытия определенных направлений.
- 26 июня Орбан объявил результаты. пропагандистского общенационального опроса Вокс2025 о вступлении Украины в ЕС. Он заявил, что абсолютное большинство венгров проголосовало против, поэтому Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.