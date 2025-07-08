Стефанишина: Для начала переговоров о вступлении в ЕС согласие Венгрии не требуется

Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

Для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не требуется одобрение Венгрии, которая ранее заявляла о несогласии с евроинтеграцией Украины и блокировке начала переговоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Факты ICTV".

По ее словам, позиция Венгрии в отношении открытия первого переговорного кластера с Украиной подтолкнула ЕС к глубокому изучению и переосмыслению вопроса расширения, который является приоритетным.

"Политический демпинг Венгрии, который снижает амбиции ЕС путем блокирования, стал толчком для анализа и поиска решений, и стало ясно, что ни договор о создании Европейского союза, ни какие-либо решения, принятые на уровне Европарламента или Европейского совета, не обязывают к тому, чтобы это [открытие переговоров] было единогласным решением", – заявила вице-премьер.

Она сообщила, что единогласное решение касается только прекращения переговоров или закрытия определенных направлений.