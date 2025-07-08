Стефанішина: Для початку переговорів про вступ України до ЄС не потрібна згода Угорщини

Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

Для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу не потрібне схвалення Угорщини, яка раніше заявила про незгоду із євроінтеграцією України та блокування початку переговорів. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Факти ICTV".

За її словами, позиція Угорщини щодо відкриття першого переговорного кластера з Україною підштовхнула ЄС до глибинного вивчення і переосмислення питання розширення, яке є пріоритетним.

"Політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції ЄС через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішень, і стало зрозуміло, що ані договір про створення Євросоюзу, ані будь-які рішення, які ухвалені на рівні Європарламенту або Європейської ради, не мають зобов'язань, щоб це [відкриття переговорів] було одноголосне рішення", – розповіла віцепрем’єрка.

Вона повідомила, що одноголосне рішення стосується лише закриття переговорів або закриття певних напрямків.