Стефанішина: Для початку переговорів про вступ України до ЄС не потрібна згода Угорщини
Для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу не потрібне схвалення Угорщини, яка раніше заявила про незгоду із євроінтеграцією України та блокування початку переговорів. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Факти ICTV".
За її словами, позиція Угорщини щодо відкриття першого переговорного кластера з Україною підштовхнула ЄС до глибинного вивчення і переосмислення питання розширення, яке є пріоритетним.
"Політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції ЄС через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішень, і стало зрозуміло, що ані договір про створення Євросоюзу, ані будь-які рішення, які ухвалені на рівні Європарламенту або Європейської ради, не мають зобов'язань, щоб це [відкриття переговорів] було одноголосне рішення", – розповіла віцепрем’єрка.
Вона повідомила, що одноголосне рішення стосується лише закриття переговорів або закриття певних напрямків.
- 26 червня Орбан оголосив результати пропагандистського національного опитування Voks2025 щодо вступу України до ЄС. Він заявив, що абсолютна більшість угорців проголосували проти, тому Угорщина буде блокувати відкриття переговорів про вступ України до ЄС.