Бабіш після перемоги в Чехії висловився про Україну: Продовжимо підтримку, але до ЄС вам зарано

Андрій Бабіш (Фото: x.com/AndrejBabis)

Колишній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, чия партія ANO перемогла 4 жовтня на парламентських виборах у країні, висловився про допомогу Україні в коментарі Суспільному. За його словами, підтримка передбачена через Євросоюз, куди країна сплачує гроші.

Бабіш заявив, що тричі зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, у листопаді 2019 року.

"Я підтримую його після анексії Криму. Тож ми допомагаємо Україні через Євросоюз. Він допомагає Україні, і це передбачено в наступному європейському бюджеті. Ми платимо багато грошей до європейського бюджету і таким чином ми будемо продовжувати допомагати", – сказав він.

Щодо "чеської ініціативи" з постачання боєприпасів Бабіш заявив, що все має бути прозоро і ніхто не має заробляти на війні. За його словами, це має організовувати НАТО.

На запитання про підтримку вступу України до Євросоюзу, політик заявив, що країна не готова.

"Ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну. Звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС", – підсумував він.